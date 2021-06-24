Зеленський ввів санкції проти близьких до Путіна мільярдерів і чиновників

У списку санкцій, який затвердив український президент, потрапили 537 людей

Термінова новина. Заставка / Фото: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти близьких до російського президента Володимира Путіна мільярдерів і чиновників.

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Відповідний Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

У списку санкцій наближені до Путіна російські бізнесмени і чиновники – брати Ротенберг з численними родичами, Олег Дерипаска, голова "Газпрому" Олексій Міллер, генеральний директор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, командувач Росгвардіей Віктор Золотов та інші. Всього в списку 537 прізвищ.

У список також потрапили українські бізнесмени Павло Фукс і Дмитро Фірташ.

Указ вступає в силу з 24 червня. Проконтролювати його виконання повинен секретаря РНБО Олексій Данилов.

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Крім того, окремим списком вводяться санкції проти 540 російських компаній – серед них багато авіаперевізників, які літають до Криму. Так обмеження торкнулися авіаперевізників "Аерофлот", "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВІМ-Авіа", "Газпром авіа", "Когалимавіа", "Оренбурзькі авіалінії", "Red Wings", "РусДжет", "Авіакомпанія Сибір", "РусЛайн" та інших.

Також Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 18 червня про введення санкцій проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб.