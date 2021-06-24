Русский
$ 27,27
32,6
  1. Влада

Зеленський ввів санкції проти близьких до Путіна мільярдерів і чиновників

24 червня 2021 17:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

У списку санкцій, який затвердив український президент, потрапили 537 людей

Термінова новина. Заставка

Термінова новина. Заставка / Фото: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти близьких до російського президента Володимира Путіна мільярдерів і чиновників.

Реклама

Відповідний Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

У списку санкцій наближені до Путіна російські бізнесмени і чиновники – брати Ротенберг з численними родичами, Олег Дерипаска, голова "Газпрому" Олексій Міллер, генеральний директор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, командувач Росгвардіей Віктор Золотов та інші. Всього в списку 537 прізвищ.

У список також потрапили українські бізнесмени Павло Фукс і Дмитро Фірташ.

Не пропусти!
Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020
Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки

Указ вступає в силу з 24 червня. Проконтролювати його виконання повинен секретаря РНБО Олексій Данилов.

Реклама

Крім того, окремим списком вводяться санкції проти 540 російських компаній – серед них багато авіаперевізників, які літають до Криму. Так обмеження торкнулися авіаперевізників "Аерофлот", "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВІМ-Авіа", "Газпром авіа", "Когалимавіа", "Оренбурзькі авіалінії", "Red Wings", "РусДжет", "Авіакомпанія Сибір", "РусЛайн" та інших.

Також Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 18 червня про введення санкцій проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
"Слуга народу" Тищенко затримав виліт літака, поки записував "відосік" (відео)Влада
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВСВлада
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідування
Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Кончі-Заспи – розслідуванняУкраїна
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у РосіїВлада
Чого чекати Україні від зустрічі Зеленського і Меркель
Чого чекати Україні від зустрічі Зеленського і МеркельВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти