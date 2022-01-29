Политика
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости политики

Зеленский и Байден "побили горшки": оружия больше не дадут? – CNN

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 января, 19:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сообщается, что поведение президента Украины раздражает администрацию президента США
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украину беспокоит, что ее используют в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Об этом сообщают CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily.

Реклама

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", – отмечает издание.

"Активные сдерживающие меры"

Кроме этого, в тексте указывается, что некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности"

"Киеву было бы гораздо выгоднее принять активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", – сказал CNN советник президента Украины Владимира Зеленского.

При этом отмечается, что президент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".

Президенты Украины и США, фото – twitter.com/POTUS

По словам одного из чиновников США, как отмечает издание, в Америке есть вопросы:

Реклама

"Почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", – сказал он.

Раздражение в США?

В свою очередь Politico сообщает, что поведение президента Украины "раздражает администрацию президента США".

"Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то возмущает, то ведет себя совершенно контрпродуктивно", — пишет Politico со ссылкой на Puck.

Что говорили в Украине?

Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал на брифинге, что США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного вторжения России в Украину.

"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – отметил он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в настоящее время Россия имеет возможность атаковать Украину, однако окончательного решения нет. Также Ллойд Остин заявил, что в США следят за тем, как в России государственные СМИ "разглагольствуют о предполагаемых действиях на востоке Украины".

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
29 января. Ольга Навоя Токарчук. Ровно 60 лет назад в польском Сулехове родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения - обладательница Нобелевской премии по литературе-2018…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять