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У Кремлі злякалися війни: намагаються відговорити Путіна – інсайд

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 18:30
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Андрій Піонтковський заявив, що Кремль сам себе загнав у глухий кут
За словами політолога, російська правляча верхівка не готова до війни.
За словами політолога, російська правляча верхівка не готова до війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії домагаються федералізації України і протягом останніх 8 років "пробивають" свою інтерпретацію Мінських угод.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі Україна 24 заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

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"Це означало б знищення української держави. Вся та допомога, яку надають США у військовій сфері, говорить про серйозність намірів Заходу якраз захистити Україну від поглинання Росією. В американському політикумі існує єдність із цього питання", – сказав він.

Переляк еліт

За словами політолога, у РФ з'являються статті людей, лояльних до Кремля, з критикою військового вторгнення.

"Наприкінці статей вказується: "Найбільшою нашою помилкою було б військове вторгнення до України. Цього чекають від нас наші вороги, це принесе нам тільки шкоду" і т.д. Це свідчить про те, що, мабуть, та одна людина, від вирішення якої все залежить в Росії, близька до рішення про військове вторгнення. І це рішення лякає всю російську політичну еліту. І вони хочуть цьому якимось способом запобігти", – розповів він.

Також Піонтковський зазначив, що Кремль сам себе загнав у безвихідь:

"З'ясувалося, що російська правляча верхівка не готова до війни, її лякає рівень опору української армії та пекельні санкції, які обіцяє Захід. Тому Кремль загнав себе в глухий кут".

Російський політолог Андрій Піонтковський, фото – gordonua.com

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про направлення Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності.

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"Зараз інтернетом поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності", – написала Маляр.

Загроза вторгнення РФ до України

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