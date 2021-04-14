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"Україна зацікавлена": дипломат відреагував на переговори Путіна і Байдена

14 квітня, 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На тлі останнього військового загострення з боку Росії Путін і Байден терміново зідзвонилися – головною темою була Україна

Переговори або зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена- це добре для України, оскільки це дозволяє утримувати господаря Кремля за столом переговорів і доводити до нього позицію Заходу щодо українського питання.

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Таку думку висловив Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він вважає важливим, що Байден довів до Путіна свою позицію по Україні.

"Україна зацікавлена, щоб США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова", – сказав Кислиця.

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Дипломат вважає, що Путін і Байден могли б провести зустріч на полях якогось міжнародного заходу або і в двосторонньому форматі, оскільки президент США не хоче їхати в Москву.

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"У будь-якому випадку, щоб така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка по її змістовному наповненню. Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти. Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональної безпеки, тобто несуча загроза всьому Чорноморському регіону і Європі", – підкреслив Кислиця.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Білому домі заявили, що США продовжать тиск на РФ після розмови Байдена з Путіним.

Відео: Сьогодні

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