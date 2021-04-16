Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена

Президент Володимир Зеленський підтримує плани президентів США і Росії зустрітися, але не дуже задоволений, що вони будуть обговорювати Україну без України. Про це він заявив після переговорів у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Я вважаю, що це правильно, це дуже вчасно. І це важливо, коли є такий діалог. Як кажуть – гармати мовчать. Мені здається – це могло б вирішити деякі питання. Діалог між цими країнами повинен бути", – сказав він.

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При цьому Зеленський вважає не зовсім правильним, що такі великі країни, як Росія і США, будуть обговорювати Україну без України.

"Воно не буде предметно, воно не буде правильним і ще раз буде показувати, що великі країни... їм здається, що все навколо них крутиться. Але мені здається, що світ набагато більший", – підкреслив президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії через втручання в американські вибори і кібератаки.

Крім того, президент США Джо Байден виступив із заявою і закликав Росію припинити ескалацію конфлікту з Україною.

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