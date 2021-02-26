Звернувся на двох мовах: Зеленський записав відеозвернення щодо Криму

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди сьомої річниці окупації українського Криму Росією. Він вважає, що півострову пора повертатися додому і звернувся до кримчан на двох мовах. Заява опублікована у Facebook глави держави.

Відео: president.gov.ua

Реклама

Він нагадав, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся великий мітинг проти окупації росіянами півострова. І цю дату тепер в Україні відзначають як День опору окупації Криму.

"Крим був серцем України. Сонячним, добрим і світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто це дозволив зробити ... Потрібно повернути серце України, повернути півострів Крим", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що нікому не вдасться анексувати пам'ять українців, що Крим залишається окупованим, а гарантіями безпеки і міжнародним правом брутально витерли взуття.

Читайте також: "Зелені чоловічки", наказ не стріляти і битва за кораблі. Хроніка окупації Криму

В тренді Разумков мало що знає про вакцину Covishield: почув про неї кілька днів тому

Реклама

Він зазначив, що в Криму Росії продовжує мілітаризацію, регулярно порушує права людини, переслідує свободу слова, затримує людей і утримує їх незаконно у неволі.

"Я вірю, що настане день, коли Крим повернеться до складу України ... Дорогий Криме, тебе чекає вся Україна. "Ласкаво просимо", зазвичай говорять гостям, а рідним кажуть – "з нетерпінням чекаємо вдома", – сказав Зеленський.

Після цього він перейшов на російську мову: "Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины"

Нагадаємо, рівно рік тому Зеленський заявляв, що Крим не будуть розмінювати заради миру на Донбасі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама