Зеленский дал старт подготовке саммита по Крыму

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине саммита Крымской платформы.
Об этом сообщает Офис главы государства.
Председателем оргкомитета назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его ведомство будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.
На секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов возлагается подготовка проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова.
Что поручено Кабинету министров:
- разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы;
- разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита на основе латинской графики;
- обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах по развитию крымскотатарского языка.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова озвучила цели и дату Крымской платформы.
Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский записал видеообращение по Крыму. Он обратился к жителям полуострова на двух языках.
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