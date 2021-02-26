Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости политики

Зеленский дал старт подготовке саммита по Крыму

26 февраля, 16:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства назначил главу организационного комитета и дал поручения Кабмину

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине саммита Крымской платформы.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Председателем оргкомитета назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его ведомство будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

На секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов возлагается подготовка проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова.

Что поручено Кабинету министров:

В тренде
Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБО
  • разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы;
  • разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита на основе латинской графики;
  • обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах по развитию крымскотатарского языка.
Видео: Сегодня
Реклама

Тем временем заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова озвучила цели и дату Крымской платформы.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский записал видеообращение по Крыму. Он обратился к жителям полуострова на двух языках.

Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Владимир Зеленский Крымская платформа

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В СБУ отреагировали на запись разговора Медведчука и Суркова
В СБУ отреагировали на запись разговора Медведчука и СурковаВласть
У экс-главы ОП Андрея Богдана нашлась еще одна бывшая жена: она участвует в
У экс-главы ОП Андрея Богдана нашлась еще одна бывшая жена: она участвует в "Холостяке" (видео)Власть
Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБО
Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБОВласть
"В одну авантюру хотят втащить": запись разговора Медведчука и Суркова об обмене пленнымиВласть
Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году – разговор с Сурковым
Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году – разговор с СурковымЭкономика
"Что хочешь, то и делай": Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из РоссииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять