У лютому відбудеться форум "Україна 30": Зеленський закликав українців взяти участь

З 8 по 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Вже сьогодні українці можуть задати питання чиновникам і експертам, які візьмуть участь у форумі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
На форумі зокрема обговорюватимуться наступні питання:
- Як нам вийти переможцями в цій незвичайній битві з COVID-19?
- Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу?
- Формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України.
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За словами Зеленського, викликів і запитань дуже багато. Всі вони вимагають змістовної розмови, активного суспільного діалогу.
"А що вас хвилює у цій темі? Пишіть у коментарях – це точно допоможе форуму стати корисним" – звернувся президент до українців.
Нагадаємо, раніше Зеленський визнав, що Україна не знаходиться в пріоритетному списку країн на першочергове отримання вакцини від коронавірусу.
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