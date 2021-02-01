У лютому відбудеться форум "Україна 30": Зеленський закликав українців взяти участь

За словами президента, викликів і питань, які хвилюють українців, дуже багато

З 8 по 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Вже сьогодні українці можуть задати питання чиновникам і експертам, які візьмуть участь у форумі.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На форумі зокрема обговорюватимуться наступні питання:

Як нам вийти переможцями в цій незвичайній битві з COVID-19?

Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу?

Формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України.

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За словами Зеленського, викликів і запитань дуже багато. Всі вони вимагають змістовної розмови, активного суспільного діалогу.

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"А що вас хвилює у цій темі? Пишіть у коментарях – це точно допоможе форуму стати корисним" – звернувся президент до українців.

Нагадаємо, раніше Зеленський визнав, що Україна не знаходиться в пріоритетному списку країн на першочергове отримання вакцини від коронавірусу.

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