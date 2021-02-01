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В феврале состоится форум "Украина 30": Зеленский призвал украинцев поучаствовать

1 февраля, 08:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам президента, вызовов и вопросов, которые волнуют украинцев, очень много

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Уже сегодня украинцы могут задать вопросы чиновникам и экспертам, которые примут участие в форуме.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На форуме в частности будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Как нам выйти победителями в этой необычной битве с COVID-19?
  • Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу?
  • Формирования коллективного иммунитета – непростая задача для каждой страны, в частности для Украины.

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По словам Зеленского, вызовов и вопросов очень много. Все они требуют содержательного разговора, активного общественного диалога.

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"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях – это точно поможет форуму стать полезным" - обратился президент к украинцам.

Напомним, ранее Зеленский признал, что Украина не находится в приоритетном списке стран на первоочередное получение вакцины от коронавируса.

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форум Украина Владимир Зеленский
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