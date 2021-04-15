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Засідання РНБО: Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів

15 квітня, 19:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент зазначив, що деякі фігуранти санкцій мають по кілька громадянств

Президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет санкцій проти осіб, причетних до контрабанди. Відповідне питання сьогодні розглядалося на засіданні РНБО.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Персональні санкції. РНБО буде вводити санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб. Це не фінал. За ці 30 років у нас – просто пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це – як окрема професія. Але держава не робила таке державне замовлення" – заявив він.

Зеленський зазначив, що деякі фігуранти санкцій мають по кілька громадянств.

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"Цим займається Служба безпеки. Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть три громадянства. З цим ми швидко розберемося", – додав він.

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При цьому глава держави не назвав прізвищ або інших подробиць.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10.

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