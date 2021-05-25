Законопроект о национальном сопротивлении – Зеленский отказался делиться властью и давать украинцам оружие

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта, которые призваны усилить обороноспособность страны

Зеленский отказался делиться властью и давать украинцам оружие. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил – оба должны усилить обороноспособность страны.

О чем эти законопроекты?

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Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.

Документ подразумевает создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск. При этом тероборона будет иметь:

гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин);

военно-гражданскую (штабы зон теробороны).

Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны предлагает увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тыс.).

Предложения о создании территориальной обороны уже были?

Законопроект № 4504 в декабре прошло года поступил на ознакомление в Верховную Раду, однако в итоге депутаты за него так и не голосовали.

Почему предыдущий законопроект не прошел?

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В законопроекте № 4504 было два важных положения:

авторы документа предлагали вывести войска территориальной обороны из состава ВСУ в отдельное формирование. При этом руководить этими формированиями должны были местные власти – обладминистрации или районные советы.

также предполагалось, что после прохождения курса подготовки добровольцы смогут получить право на владение нарезным оружием. Авторы документа назвали это мотивационным фактором прохождения воинской службы.

В проекте Закона, который сегодня подал президент Зеленский, этих пунктов нет. Вместо этого документ определяет общим руководителем национального сопротивления президента, а непосредственным — главнокомандующего ВСУ. В отношения использования оружия там сказано следующее:

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"Индивидуальная штатное оружие военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, членов добровольных формирований территориальных общин сохраняется в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения".

Почему решили изменить закон?

По мнению военного эксперта Сергея Жданова, прошлогодний законопроект был отвергнут именно из-за вопроса управления формированиями территориальной обороны.

" Президент и его окружение предполагают, что предыдущий законопроект позволил бы местной власти получить законные вооруженные формирования, которые могут быть использованы в любых целях – начиная от ликвидации последствий природных катаклизмов, заканчивая даже сепаратизмом", – отметил он.

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О том, что Россия ведет с Украиной гибридную войну напоминает и политолог Владимир Фесенко. По его словам, нельзя допустить чтобы военные формирования превратились в неофициальные партийные армии.

"В наших условиях, когда у нас огромна поляризация внутри общества, когда общество достаточно конфликтно, когда существует политическое напряжение, дать возможность широкой массе людей держать оружие наготове, значит, что это оружие может быть использовано во внутриполитических целях", – считает он.