Захоплення літака Ryanair має всі ознаки операції спецслужб РФ – Данілов

Секретар РНБО запропонував країнам Балтії та Польщі разом з Україною "допомогти становленню демократичної Білорусі"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що до захоплення літака Ryanair у Білорусі причетні російські спецслужби.

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Про це він заявив під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулешюсом у Вільнюсі, передає прес-служба РНБО.

Сторони зокрема обмінялися думками щодо поточної ситуації безпеки в регіоні в контексті загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ і Білорусі "Захід-2021" і нещодавнього захоплення літака Ryanair у Мінську.

Данілов вважає, що з часу попередньої зустрічі керівників безпекових відомств у рамках "Люблінського трикутника" в березні ситуація в регіоні значно загострилася.

"Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, а й для всього світу", – заявив секретар РНБО.

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Він додав, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

"Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, то будуть рухатися далі", – підкреслив Данілов.

Він додав, що Україна і її балтійські партнери повинні "допомогти становленню демократичної Білорусі".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що влада Білорусі у спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", тому такі дії не можуть залишитися без відповіді.