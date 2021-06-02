Захоплення літака Ryanair має всі ознаки операції спецслужб РФ – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що до захоплення літака Ryanair у Білорусі причетні російські спецслужби.
Про це він заявив під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулешюсом у Вільнюсі, передає прес-служба РНБО.
Сторони зокрема обмінялися думками щодо поточної ситуації безпеки в регіоні в контексті загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ і Білорусі "Захід-2021" і нещодавнього захоплення літака Ryanair у Мінську.
Данілов вважає, що з часу попередньої зустрічі керівників безпекових відомств у рамках "Люблінського трикутника" в березні ситуація в регіоні значно загострилася.
"Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, а й для всього світу", – заявив секретар РНБО.
Він додав, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".
"Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, то будуть рухатися далі", – підкреслив Данілов.
Він додав, що Україна і її балтійські партнери повинні "допомогти становленню демократичної Білорусі".
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що влада Білорусі у спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", тому такі дії не можуть залишитися без відповіді.