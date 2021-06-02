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Захват самолета Ryanair имеет все признаки операции спецслужб РФ – Данилов

2 июня, 01:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Секретарь СНБО предложил странам Балтии и Польше вместе с Украиной "помочь становлению демократической Беларуси"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что к захвату самолета Ryanair в Беларуси причастны российские спецслужбы.

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Об этом он заявил во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом в Вильнюсе, передает пресс-служба СНБО.

Стороны в частности обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе в контексте обострения на украинском-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад-2021" и недавнего захвата самолета Ryanair в Минске.

Данилов считает, что со времени предыдущей встречи в рамках "Люблинского треугольника" в марте ситуация в регионе значительно обострилась.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – заявил секретарь СНБО.

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Он добавил, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, то будут двигаться дальше", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократической Беларуси".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов также считает, что власти Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", поэтому такие действия не могут остаться без ответа.

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