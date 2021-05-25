Білоруська влада перейшла "червону лінію" – Данілов звинуватив Лукашенка в держтероризмі

Секретар РНБО додав, що Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні домогтися справедливих виборів і державної незалежності

Олексій Данілов прокоментував рішення про заборону перельотів до Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Білорусі в спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", тому такі дії не можуть залишитися без відповіді.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці в Facebook.

"Це відвертий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами та правилами... Рішення посадити пасажирський літак Ryanair в мінському аеропорту, безсумнівно, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко", – написав він.

Данілов також підкреслив, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідарна з білоруським народом в його прагненні домогтися справедливих виборів і державної незалежності.

Секретар назвав інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair "проявом державного тероризму", який міг призвести до авіаційної катастрофи.

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Рішення про заборону перельотів до Білорусі також прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, білоруська влада перетнула "червону лінію" не тільки стосовно своїх громадян, а й міжнародного права.

"Це рішення (заборона польотів. – Ред.) приведе до певного збільшення прибутку України. Тому що авіакомпанії ЄС та інших країн світу, які раніше пролітали над Білоруссю і платили до бюджету відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і, відповідно, платитимуть транзитні кошти нашій державі", – додав він.

Дмитро Кулеба про заборону польотів до Білорусі

Примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Деякі держави відразу ж рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, ще низка країн планують про це офіційно заявити. Детальніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".