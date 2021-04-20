Зачем Путин собрал армию у границ Украины: Кулеба назвал три причины

Военная эскалация вблизи Украины несет стратегический характер, и в планы Кремля явно не входит применять те войска

Россия стянула войска к украинской границе для того, чтобы попытаться надавить на Украину в вопросах Донбасса либо отвлечь внимание россиян от собственных проблем внутри страны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

По его словам, военная эскалация вблизи Украины несет стратегический характер, и в планы Кремля явно не входит применять те войска. Кулеба назвал три причины бряцанья оружием:

Первая – увеличить давление на Украину и завершить войну на Донбассе на условиях Кремля, без попыток поиска компромисса.

– увеличить давление на Украину и завершить войну на Донбассе на условиях Кремля, без попыток поиска компромисса. Вторая – продемонстрировать Западу, что Россия будет делать все, что ей заблагорассудится, и не будет учитывать требования международного сообщества относительно Алексея Навального, что она будет презирать санкции за вмешательство во внутренние дела третьих стран, за кибератаки и другие преступления.

– продемонстрировать Западу, что Россия будет делать все, что ей заблагорассудится, и не будет учитывать требования международного сообщества относительно Алексея Навального, что она будет презирать санкции за вмешательство во внутренние дела третьих стран, за кибератаки и другие преступления. Третья – сугубо внутренняя. Путин и его правящая партия теряют электоральный рейтинг в результате коррупции и ухудшения качества жизни россиян. Именно поэтому Кремль стремится благодаря военной мобилизации сплотить население вокруг лидера и правящей партии перед будущими парламентскими выборами.

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента тоже озвучивали причину, зачем Путин подтянул войска к Украине. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Россия просто нагнетает нервозность – как в Украине, так и в мире.

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