Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причину

Росія просто нагнітає нервозність – як в Україні, так і в світі, але мета її військових провокацій лише одна

Росія стягує війська до Українидля нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

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Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що в останні дні військова загроза поблизу кордонів України залишається однаково напруженою, але при цьому з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації.

Радник глави ОПУ вважає, що Росія просто нагнітає обстановку – як в Україні, так і в світі, а мета її одна.

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"Ми бачимо відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання нібито "миром" тієї окупації, яка є в Донецьку і Луганську. Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", – сказав Подоляк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч окупантів. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і ціна вторгнення.

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