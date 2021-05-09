До промови Зеленського у День перемоги закралася помилка: що не так з Іспанією

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові у День перемоги серед країн, що воювали з нацизмом і брали участь у антигітлерівській коаліції, згадав Іспанію (Мадрид), яка фактично не брала участі у Другій світовій війні, але при цьому певним чином підтримувала Німеччину.

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Це підмітили журналісти видання "Букви".

"Ми нікому не дозволимо мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії та військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети", – заявив Зеленський, говорячи про перемогу над нацизмом.

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Водночас, як відомо, Іспанія офіційно не брала участі у Другій світовій війні. Навіть більше, на знак подяки за допомогу, отриману від Німеччини та Італії під час громадянської війни в Іспанії режим Франко надавав їм матеріальну і військову підтримку і дозволяв добровольцям воювати за обидві сторони.

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Причому, незважаючи на те, що Іспанія була офіційно нейтральною, вона послала свою Блакитну дивізію в СРСР на допомогу німцям, а її прогерманська позиція зрештою призвела до її ізоляції після поразки держав так званої Осі у війні.

Нагадаємо, Зеленський у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поклав квіти до Вічного вогню у парку Слави і звернувся до українців, закликавши не впадати в ейфорію і пам'ятати, що романтика на війні буває лише в кіно.