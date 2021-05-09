Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости политики

В речь Зеленского в День победы закралась ошибка: что не так с Испанией

9 мая, 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В обращении президента к украинцам у вечного огня 9 мая заметили досадную оплошность при перечислении стран антигитлеровской коалиции

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в День победы среди стран, воевавших с нацизмом и участвовавших в антигитлеровской коалиции, упомянул Испанию (Мадрид), которая фактически не участвовала во Второй мировой войне, но при этом определенным образом поддерживала Германию.

Реклама

Это подметили журналисты издания "Буквы".

"Мы никому не позволим минимизировать вклад в победу украинском, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзников антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште , Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты", – заявил Зеленский, говоря о победе над нацизмом.

В тренде
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист Ильенко

В то же время, как известно, Испания официально не участвовала во Второй мировой войне. Мало того, в знак благодарности за помощь, полученную от Германии и Италии во время гражданской войны в Испании, режим Франко оказывал им материальную и военную поддержку и позволял добровольцам воевать за обе стороны.

Реклама

Причем, несмотря на то, что Испания была официально нейтральной, она послала свою Голубую дивизию в СССР в помощь немцам, а ее прогерманская позиция привела к ее изоляции после поражения государств так называемой Оси в войне.

Напомним, Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне возложил цветы к Вечному огню в парке Славы и обратился к украинцам, призвав не впадать в эйфорию и помнить, что романтика на войне бывает только в кино.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Просто издевательство над нами". Против жены Лещенко призывают ввести санкции за поездку в МосквуВласть
Пять процентов населения Галичины исчезло, когда пришла советская власть – Кошулинский
Пять процентов населения Галичины исчезло, когда пришла советская власть – КошулинскийВласть
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист Ильенко
Чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов – националист ИльенкоВласть
Супруга Лещенко выступит на секс-позитивной вечеринке в Москве – новые подробности скандала (фото)
Супруга Лещенко выступит на секс-позитивной вечеринке в Москве – новые подробности скандала (фото)Власть
Это не карнавал. Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом (видео)
Это не карнавал. Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом (видео)Власть
Саммит НАТО пройдет без Украины, но это нормально. У Зеленского опровергли фейк
Саммит НАТО пройдет без Украины, но это нормально. У Зеленского опровергли фейкВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять