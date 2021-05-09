В речь Зеленского в День победы закралась ошибка: что не так с Испанией

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в День победы среди стран, воевавших с нацизмом и участвовавших в антигитлеровской коалиции, упомянул Испанию (Мадрид), которая фактически не участвовала во Второй мировой войне, но при этом определенным образом поддерживала Германию.

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Это подметили журналисты издания "Буквы".

"Мы никому не позволим минимизировать вклад в победу украинском, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзников антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште , Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты", – заявил Зеленский, говоря о победе над нацизмом.

В то же время, как известно, Испания официально не участвовала во Второй мировой войне. Мало того, в знак благодарности за помощь, полученную от Германии и Италии во время гражданской войны в Испании, режим Франко оказывал им материальную и военную поддержку и позволял добровольцам воевать за обе стороны.

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Причем, несмотря на то, что Испания была официально нейтральной, она послала свою Голубую дивизию в СССР в помощь немцам, а ее прогерманская позиция привела к ее изоляции после поражения государств так называемой Оси в войне.

Напомним, Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне возложил цветы к Вечному огню в парке Славы и обратился к украинцам, призвав не впадать в эйфорию и помнить, что романтика на войне бывает только в кино.