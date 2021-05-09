Це не карнавал. Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом (відео)

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поклав квіти до Вічного вогню в Парку слави і звернувся до українців. За словами Зеленського, для України перемога над нацизмом означає подяку за можливість жити і пам'ять про тих, хто пожертвував собою заради майбутнього. Тому Зеленський закликав не впадати в ейфорію і пам'ятати, що романтика на війні буває тільки в кіно.

"Романтика на війні буває тільки в кіно. А в реальному житті, в горах трупів, відірваних кінцівках, в концтаборах, бомбардуваннях, блокадах, поїздах з остарбайтерами і газових камерах немає ніякої романтики... Перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наклейки на авто, а квіти на могилу предків. Це не карнавал, не костюмована вечірка і точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках", – сказав Зеленський.

"У Другій світовій загинуло понад 8 млн українців. Додому не повернувся кожен п'ятий. В цілому війна забрала не менше 50 млн людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії і запаморочення голови. І бажання повторити перемогу може стосуватися чемпіонату з хокею або футболу, але не війни і смертей кожного з 2194 днів Другої світової", – сказав Зеленський.

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/ Фото: president.gov.ua

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Він нагадав, що проти нацизму боролися мільйони українців, і без них перемога над нацизмом була б неможливою.

"Майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото. Де зображений батько, дідусь чи прадід. І де зображені мати, бабуся або прабабуся. І немає в світі такого музею, де б вистачило місця всім фотографіям українців, які боролися і перемогли нацизм у складі антигітлерівської коаліції", – сказав Зеленський.

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За його словами, особливо болюче й несправедливо, що після всього цього сучасним українцям теж довелося дізнатися, що таке війна.

Нагадаємо, напередодні Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в День пам'яті та примирення, який Україна і світ відзначають 8 травня. У цей день президент відвідав Донбас.