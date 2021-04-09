Янукович проситься виступити в суді: заява експрезидента

Експрезидент-втікач Віктор Янукович просить дати йому можливість виступити по відеозв'язку у Верховному Суді України, де оскаржується вирок Оболонського районного суду Києва у державній зраді.
Відповідну заяву опублікував в Facebook його адвокат Віталій Сердюк.
Янукович у своєму зверненні вказує на неможливість бути присутнім особисто в Києві на судовому процесі, посилаючись нібито на загрозу життю. Також експрезидент скаржиться, що на попередніх засіданнях його права були порушені.
"Звертаюся до Верховного Суду і переконливо прошу не порушувати моє право на доступ до правосуддя, гарантований Європейською конвенцією з прав людини, і забезпечити мою участь у розгляді справи №756/4855/17 (про визнання його винним в державній зраді) шляхом відеоконференції", – заявив Янукович.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді, але вже в іншій справі – через підписання "Харківських угод" про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму.
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