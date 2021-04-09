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Янукович проситься виступити в суді: заява експрезидента

9 квітня, 13:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній президент пояснив, чому не може особисто бути присутнім у суді

Експрезидент-втікач Віктор Янукович просить дати йому можливість виступити по відеозв'язку у Верховному Суді України, де оскаржується вирок Оболонського районного суду Києва у державній зраді.

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Відповідну заяву опублікував в Facebook його адвокат Віталій Сердюк.

Янукович у своєму зверненні вказує на неможливість бути присутнім особисто в Києві на судовому процесі, посилаючись нібито на загрозу життю. Також експрезидент скаржиться, що на попередніх засіданнях його права були порушені.

"Звертаюся до Верховного Суду і переконливо прошу не порушувати моє право на доступ до правосуддя, гарантований Європейською конвенцією з прав людини, і забезпечити мою участь у розгляді справи №756/4855/17 (про визнання його винним в державній зраді) шляхом відеоконференції", – заявив Янукович.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді, але вже в іншій справі – через підписання "Харківських угод" про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму.

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суд Віктор Янукович Верховний суд

Джерело: Сьогодні

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