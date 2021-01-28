Януковичу оголошено підозру в державній зраді

Слідчими ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу в державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України).

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Януковича підозрюють в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, на порушення вимог Конституції і Закону "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Слідством встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010 року в Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ і умови їхнього перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на газ, підписав від імені України угоду між Україною і Росією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ.

В результаті підписаних експрезидентом т. зв. "Харківських угод" був збільшений особовий склад військ і військової техніки Збройних сил РФ у Криму замість підготовки до їхнього зменшення та виведення з території України.

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Нагадаємо, 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення.

Раніше повідомлялося ще про одне рішення Київського апеляційного суду щодо Януковича. Суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду Києва, яким експрезидент засуджується до 13 років позбавлення волі. Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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