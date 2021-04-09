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Янукович просится выступить в суде: заявление экс-президента

9 апреля, 13:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший президент объяснил, почему не может лично присутствовать в суде

Беглый экс-президент Виктор Янукович просит дать ему возможность выступить по видеосвязи в Верховном суде Украины, где обжалуется приговор Оболонского районного суда Киева в госизмене.

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Соответствующее заявление опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

Янукович в своем обращении указывает на невозможность присутствовать лично в Киеве на судебном процессе, ссылаясь якобы на угрозу жизни. Также экс-президент жалуется, что на предыдущих заседаниях его права были нарушены.

"Обращаюсь к Верховному суду и убедительно прошу не нарушать мое право на доступ к правосудию, гарантированный Европейской конвенцией по правам человека, и обеспечить мое участие в рассмотрении дела №756/4855/17 (о признании его виновным в госизмене) путем видеоконференции", – заявил Янукович.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене, но уже по другому делу – из-за подписания "Харьковских соглашений" о размещении Черноморского флота РФ в Крыму.

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суд Виктор Янукович верховный суд

Источник: Сегодня

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