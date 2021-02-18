Яценюк: Україна повинна почати кримінальне провадження проти Путіна

Відповідальність мусять нести не тільки Янукович і його соратники, а й замовник убивств українців

Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти президента Росії Володимира Путіна за розстріли на Майдані, за анексію Криму і за убитих на Донбасі українських солдатів. Про це написав у Facebook лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.

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За його словами, це міг би бути безпрецедентний процес.

"Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, за анексію Криму та за вбитих на Донбасі українських солдат... Це не про дипломатичний протокол, а про справедливість і невідворотність покарання. Значить, такий прецедент повинен бути створений для попередження таких кримінальних злочинів", – написав Яценюк.

При цьому політик підкреслив, що нести відповідальність мусять не тільки виконавці – Янукович і його соратники, а й замовник

"Покараний має бути Путін – замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів", – підкреслив він.

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Відзначимо, раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповідав, що Путіну не світить міжнародний суд.

Як передавали новини "Сьогодні", СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФгенерал-полковнику Андрію Картаполову. Він брав участь у військових операціях в Іловайську та Дебальцевому.

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