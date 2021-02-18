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Яценюк: Украина должна начать уголовное производство против Путина

18 февраля, 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ответственность должны нести не только Янукович и его соратники, но и заказчик убийств украинцев

Украина должна начать уголовное производство персонально против президента России Владимира Путина за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат. Об этом написал в Facebook лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк.

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По его словам, это мог бы быть беспрецедентный процес.

"Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат … Это не про дипломатический протокол, а о справедливости и неотвратимости наказания. Значит, такой прецедент должен быть создан для предупреждения подобных уголовных преступлений", – написал Яценюк.

При этом политик подчеркнул, что нести ответственность должны не только исполнители – Янукович и его соратники, – но и заказчик

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"Наказан должен быть Путин – заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов", – подчеркнул он.

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Отметим, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказывал, что Путину не светит международный суд.

Как сообщал новости "Сегодня", СБУ сообщила о подозрении замминистру обороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову. Он участвовал в военных операциях в Иловайске и Дебальцево.

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Арсений Яценюк Владимир Путин

Источник: Сегодня

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