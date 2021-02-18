Злочини на Донбасі: СБУ повідомила про підозру російському генералу

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації – начальнику Головного військово-політичного управління ВС РФ генерал-полковнику Андрію Картаполову.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозра повідомлена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством).

В СБУ відзначили, що Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, планував і координував дії підрозділів збройних сил держави-агресора і підконтрольних їм незаконних збройних формувань із захоплення міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

Читайте також: Україна передасть у Гаагу нові докази злочинів Росії під Іловайськом

Реклама

На думку слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ВС РФ.

Крім того, встановлено, що в серпені 2014 Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ВС РФ:

забезпечував планування і управління російськими підрозділами під час їхнього вторгнення на територію України;

брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля Іловайська під час їхнього виходу так званим зеленим коридором під надані "гарантії" керівництва РФ;

забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора.

За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ветеран спецназу полковник Рафаель Люкманов розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні", що під час планування операції під Іловайськом у серпні 2014 року українське командування допустило низку прорахунків, які призвели до оточення і поразки частин ЗСУ та добровольчих батальйонів.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама