Яценюк: В адміністрації Зеленського відсутній порядок денний відносин зі США

У американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче від неї почути

Наразі незрозуміло, що саме адміністрація українського президента Володимира Зеленського запропонує Сполученим Штатам.

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Про це, як повідомляє пресс-служба партії "Народний фронт", заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у "Суботньому інтерв’ю" на Радіо Свобода.

"Мені зрозумілий порядок денний, який адміністрація президента Байдена буде пропонувати Україні. Мені незрозумілий порядок денний, який адміністрація Зеленського буде пропонувати Америці", – сказав Яценюк.

Відповідаючи на запитання стосовно спільного українсько-американського звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", яке було презентоване в рамках Київського безпекового форуму, Арсеній Яценюк пояснив, що ідея його створення продиктована необхідністю "заповнити певні прогалини нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами": "Проблема в тому, що зараз немає чіткого плану дій з точки зору наших двосторонніх відносин".

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Окрім того, що наразі відсутні особисті контакти президентів України та США, найважливіше питання – це ціннісна основа відносин між країнами.

Голова КБФ повідомив, що з боку США звернення отримало двопартійну підтримку у Конгресі Сполучених Штатів – і демократів, і республіканців. Крім того, відозву підписав співголова Українського кокусу в Конгресі, підтримка дипломатів, Атлантичної ради також двопартійна.

Арсеній Яценюк підкреслив, що звернення торкається трьох основних тем. Зокрема, Україна повинна продовжувати реформи, розпочаті ще 2014 року: "Це не просто наратив. Це дуже чіткий порядок денний, який реалізовувався. І чинна українська влада зобов’язана його далі реалізовувати. Чомусь цього не роблять".

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Друге питання, наголосив він – це питання української національної безпеки: "Тут наше звернення до президента США Байдена – постачати Україні летальне озброєння, найновіше обладнання, щоб українська армія стримувала Росію".

Третій блок стосується інтеграції України в НАТО: "Це вже не просто питання безпеки України, а це питання глобальної безпеки. Розширення НАТО і Європейського Союзу – це єдиний шлях до стабільного і довготриваючого миру в Європі і світі".

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Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні "не бачить жодної паузи в українсько-американських відносинах".

"Президент США дзвонить диктатору Путіну, і чітко зазначається, що президент США наполіг на територіальній цілісності і недоторканності кордонів української держави. Президент США веде розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і так само заявляє, що вони підтримують Україну. З боку американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче почути від України. Але от з боку української влади, з боку президента Зеленського і його адміністрації – там є не пауза, там відсутність порядку денного", – вважає лідер "Народного фронту".

"Тому я вважаю, що зараз для президента Зеленського цей документ є фактично основою для його двосторонніх відносин і для його розмови з президентом Байденом. Це його компетенція і його відповідальність – як він хоче викласти ці пункти. Більше того, якщо у Зеленського є кращий не просто документ, а ідеї, – я тільки буду цьому аплодувати", – сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, на презентації спільного звернення українських і американських діячів "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною" Яценюк вказав на те, що членство України в НАТО є запорукою світової безпеки.

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