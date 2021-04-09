Яценюк розповів, як декомунізація завдала нищівної поразки РФ

Це не тільки відновлення справедливості, а й основа боротьби з русским миром, говорить політик

Сьогодні в Україні шоста річниця з початку процесу декомунізації. Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що це є великою інвестицією в майбутнє, коли наші діти і нащадки будуть рости, знаючи правду про свій народ, про наших друзів і ворогів. Про це він написав у Facebook.

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"Це була одна з ключових наших реформ після Революції Гідності й одна з моїх давніх мрій", – написав він.

Яценюк зазначив, що Україна чекала чверть століття відновлення історичної пам'яті в назвах населених пунктів, вулиць і площ, а раніше там височіли пам'ятники "катам, зрадникам і негідникам, які чинили страшні злочини" проти українського народу.

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"Декомунізація – це не лише відновлення справедливості, а й основа боротьби з "русским миром" і російською пропагандою, які завжди прикрашені історичними вигадками й відвертою брехнею про минуле. Знищуючи радянські символи, ми вибивали з рук агресора гуманітарну зброю. Це був ще один фронт протидії кремлівським зайдам, на якому ми завдали їм нищівної і остаточної поразки", – заявив політик.

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Він додав, що політика декомунізації є інвестицією в майбутнє, адже наші діти і нащадки повинні рости, знаючи правду про свій народ, про наших друзів і ворогів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію. Так, в Україні була заборонена комуністична символіка, знесені пам'ятники Леніну та іншим діячам комунізму, перейменовані населені пункти. Читайте детальніше, що потрібно знати про декомунізацію в Україні.

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