Яценюк: Окупація Криму і Донбасу – це могильний камінь Росії

У День спротиву окупації Кримулідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що український півострів для Росії стане могильним каменем.

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Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну ніколи не пробачать і не забудуть вторгнення до Криму.

"Які б укази і закони не приймав Кремль, як би не наповнював окуповану землю зброєю, як би не викорінював присутність кримських татар і українців і не заселяв росіянами, Крим повернеться до України. Окупація Криму і Донбасу – це могильний камінь Російської імперії", – написав Яценюк.

Політик висловив солідарність з усіма жителями півострова, які не приймають російську окупацію і чинять спротив їй.

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"Підтримую наших братів і сестер, кримських татар: повернення Криму Україні і їхнього права на вільне життя на рідній землі – це наша спільна національна мета", – підкреслив він.

Також Яценюк подякував світовому співтовариству за підтримку територіальної цілісності України.

"Звільнення Криму і Донбасу – нероздільні питання. Їхнє вирішення неможливе одне без іншого. Агресор – один. Злочин – один. Наша перемога, перемога всього українського народу над путінською гідрою – єдина і неминуча", – додав він.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо Криму. Він звернувся до жителів півострова на двох мовах.

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