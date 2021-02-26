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Яценюк: Оккупация Крыма и Донбасса – это могильный камень России

26 февраля, 12:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский народ обязательно победит путинскую гидру, считает политик

В День сопротивления оккупации Крыма лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что украинский полуостров для России станет могильным камнем.

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Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не простят и не забудут вторжения в Крым.

"Какие бы указы и законы не принимал Кремль, как бы ни наполнял оккупированную землю оружием, как бы ни искоренял присутствие крымских татар и украинцев и не заселял русскими, Крым вернется в Украину. Оккупация Крыма и Донбасса – это могильный камень Российской империи", – написал Яценюк.

Политик выразил солидарность со всеми жителями полуострова, которые не принимают российскую оккупацию и сопротивляются ей.

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"Поддерживаю наших братьев и сестер, крымских татар: возвращение Крыма Украине и их права на свободную жизнь на родной земле – это наша общая национальная цель", – подчеркнул он.

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Также Яценюк поблагодарил мировое сообщество за поддержку территориальной целостности Украины.

"Освобождение Крыма и Донбасса – неразделимые вопросы. Их решение невозможно одно без другого. Агрессор – один. Преступление – одно. Наша победа, победа всего украинского народа над путинской гидрой – единственная и неизбежная", – добавил он.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский записал видеообращение по Крыму. Он обратился к жителям полуострова на двух языках.

Горы, море и ностальгия. Подкаст Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму.

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Россия Крым Арсений Яценюк

Источник: Сегодня

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