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Яценюк про візит Зеленського у Париж: Головне, щоб Макрон не умиротворяв Путіна

15 квітня, 10:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У президента Франції є два варіанти – примирятися з агресором або пригрозити Росії жорсткими заходами за агресію проти України

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Париждля України було б ідеально, щоб президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про підтримку Києва, звинуватив Росію у невиконанні домовленостей щодо Донбасу і пригрозив Москві санкціями.

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Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він попередив, що в Європі скоро відбудеться ряд виборів, зокрема в Німеччині та Франції і тут варто розуміти, що союзникам України буде не до України – вони насамперед будуть розглядати свої внутрішньополітичні питання, а тільки потім зовнішньополітичні.

Політик розраховує, що під час візиту Зеленського в Париж Макрон, принаймні, зробить такий жест, як зробив його попередник Олланд (свого часу він відмовився продавати Росії вертольотоносці "Містраль", які призначалися для Криму).

"Основне, щоб від Макрона не було жесту замирення або умиротворення агресора Путіна. Знаючи про великі культурні зв’язки між Францією і Росією, щоб ці культурні зв’язки зараз не зіграли такий злий дуже жарт у наших двосторонніх відносинах", – сказав Арсеній Яценюк.

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Він вважає, що найкращим варіантом буде офіційна заява Макрона на пресконференції про підтримку України в протистоянні з Росією.

"Що Франція, як одна з ключових країн Європейського Союзу, буде допомагати Україні в постачанні озброєнь для української армії, вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо Росія знову піде в наступ на Україну. Що Франція не буде робити Україну винною в невиконанні Росією Мінських угод, а публічно звинуватить Росію в порушенні "Мінська" і в агресивній політиці по відношенню до України", – підкреслив політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Франція і Німеччина вимагали від Москви поясненьчерез стягування військ до кордону України.

Відео: Сьогодні

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Росія Франція візит Арсеній Яценюк Володимир Зеленський Еммануель Макрон

Джерело: Сьогодні

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