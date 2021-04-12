Путіну є, що сказати Зеленському: у Кремлі пояснили "відмову" від переговорів

Пєсков відреагував на заяви з Києва, що Путін відмовився від розмови із Зеленським

Після заяв Києва про відмову президента РФ Володимира Путіна від переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським, у Кремлі цинічно заявляють, що навіть не отримували таких пропозицій.

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Про це сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

"Ні, в останні дні я не бачив ніяких запитів, мені невідомо, щоб були в останні дні якісь запити", – сказав спікер Кремля.

На уточнююче запитання, чи є Путіну що сказати Зеленському, Пєсков відповів: "Є – стосовно розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

Наостанок він знову цинічно звинуватив Київ у ескалації напруженості на фронті.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після серйозного загострення на фронті в кінці березня Офіс президента просив переговори з усіма учасниками "нормандського формату", у тому числі і з Путіним. Ось тільки Кремль, як стверджують на Банковій, відмовився від телефонної розмови. У той же час у Зеленського пояснили, чому Путін відмовляється від "нормандської зустрічі".

Відео: Сьогодні

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