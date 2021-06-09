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"Я діяв дуже обережно": Єрмак пригадав розмову з людиною Трампа

9 червня 2021 16:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У 2019 році однією з його головних цілей було – домогтися зустрічі президентів Зеленського і Трампа

Андрій Єрмак і Руді Джуліані. Колаж "Сьогодні"

Андрій Єрмак і Руді Джуліані. Колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що під час розмови у 2019 році з ексадвокатом Трампа Руді Джуліні діяв обережно, щоб новообрана влада на чолі із Зеленським не була втягнута у внутрішньополітичні баталії в США.

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Про це він розповів НВ.

Днями CNN отримало запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і Єрмаком, під час якої ексадвокат Трампа закликав українську сторону почати розслідування проти Джо Байдена.

Він зазначив, що на той момент перед ним стояла низка завдань, одне з яких – домогтися зустрічі президентів Зеленського і Трампа.

"І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно... Переконався, що останні два роки у відносинах зі США ми все робили правильно", – сказав Єрмак.

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За його словами, важливо було не зайняти одну зі сторін, а заручитися двопартійною підтримкою, хоча цьому намагалися перешкодити треті сили.

"І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн — їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях", – додав глава ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у ексадвоката Трампа знайшли докази з пошти Луценка і Насірова. Імена українців спробували приховати, але американські слідчі знайшли спосіб їх розкрити.

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