Поводився гідно: Офіс президента про новий запис розмови Єрмака з Джуліані

CNN отримало запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, Єрмаком і Волкером, під час якої ексадвокат Трампа намагався тиснути на Україну

Поки проти Руді Джуліані йде розслідування через діяльність в Україні, в CNN був опублікований запис розмови від 2019 року колишнього адвоката Трампа з тоді ще помічником президента України Андрієм Єрмаком. Його нинішній радник Михайло Подоляк нам в коментарі сказав, що Єрмак не перетнув кордон між звичайною дипломатією і тіньової політикою.

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CNN отримав запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і Єрмаком, під час якої ексадвокат Трампа закликав українську сторону почати розслідування проти Джо Байдена.

"Цей запис і його оцінка американськими журналістами чітко свідчать, що це була спроба чинити на Україну деструктивний тиск, заснований на фейку і помилковій впевненості в нібито участі українців і американців в Україні в якійсь активності, спрямованій проти США", – сказав Подоляк.

За його словами, ці плівки свідчать про те, як Джуліні у 2019 році намагався скористатися "інформацією" від деяких українських політиків минулої влади для тиску на нову владу.

"Максимальна брехня, дозвільні фантазії і традиційні замовні "уголовки". Саме це продавали члени відомої політичної команди, як наприклад, той же (ексгенпрокурор) Юрій Луценко", – зазначив він.

У той же час радник глави ОПУ вважає, що Єрмак під час тієї розмови поводився абсолютно достойно, прекрасно розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих українських політиків і ситуація в цілому.

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Подоляк наголосив, що головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії, повернути його з конспірологічного світу, яким його напхали до цього. Однак зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити його наміри.

"Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагалися втягнути. Подальший хід подій 2019 і 2020 років доводить, що команда Володимира Зеленського завжди дотримувалася фундаментального принципу невтручання у внутрішні політичні процеси в інших державах і дуже чітко працює на забезпечення потреби України в прозорих і партнерських відносинах з США. Це аксіома, яка досить об'ємно проявляється на даному записі", – заявив радник Єрмака.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у ексадвоката Трампа знайшли докази з пошти Луценка і Насірова. Імена українців спробували приховати, але американські слідчі знайшли спосіб їх розкрити.