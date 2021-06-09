Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости политики

"Я действовал очень осторожно": Ермак вспомнил разговор с человеком Трампа

9 июня 2021 16:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В 2019 году одной из его главных целей было – добиться встречи президентов Зеленского и Трампа

Андрей Ермак и Руди Джулиани. Коллаж "Сегодня"

Андрей Ермак и Руди Джулиани. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что во время разговора в 2019 году с экс-адвокатом Трампа Руди Джулини действовал осторожно, чтобы новоизбранная власть во главе с Зеленским не оказалась втянута во внутриполитические баталии в США.

Реклама

Об этом он рассказал НВ.

На днях CNN получило запись 40-минутного разговора между Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Ермаком в 2019 году, во время которого экс-адвокат Трампа призывал украинскую сторону начать расследование против Джо Байдена.

Он отметил, что на тот момент перед ним стоял ряд задач, одна из которых – добиться встречи президентов Зеленского и Трампа.

"И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал – очень взвешенно и осторожно… Убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно", – сказал Ермак.

В тренде
Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой "пригорало" у РФ (фото)
Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Читайте также: Встреча Джулиани с помощником Зеленского: появились новые детали

По его словам, важно было не занять одну из сторон, а заручиться двухпартийной поддержкой, хотя этому пытались помешать третьи силы.

"И, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран – им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", – добавил глава ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях у экс-адвоката Трампа нашли улики с почты Луценко и Насирова. Имена украинцев попытались скрыть, но американские следователи нашли способ их раскрыть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у Зеленского
РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у ЗеленскогоВласть
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой
Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой "пригорало" у РФ (фото)Власть
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова Арестовича
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова АрестовичаВласть
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины Байденом
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины БайденомВласть
Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условие
Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условиеКрым

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять