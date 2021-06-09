"Я действовал очень осторожно": Ермак вспомнил разговор с человеком Трампа

В 2019 году одной из его главных целей было – добиться встречи президентов Зеленского и Трампа

Андрей Ермак и Руди Джулиани. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что во время разговора в 2019 году с экс-адвокатом Трампа Руди Джулини действовал осторожно, чтобы новоизбранная власть во главе с Зеленским не оказалась втянута во внутриполитические баталии в США.

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Об этом он рассказал НВ.

На днях CNN получило запись 40-минутного разговора между Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Ермаком в 2019 году, во время которого экс-адвокат Трампа призывал украинскую сторону начать расследование против Джо Байдена.

Он отметил, что на тот момент перед ним стоял ряд задач, одна из которых – добиться встречи президентов Зеленского и Трампа.

"И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал – очень взвешенно и осторожно… Убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно", – сказал Ермак.

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По его словам, важно было не занять одну из сторон, а заручиться двухпартийной поддержкой, хотя этому пытались помешать третьи силы.

"И, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран – им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", – добавил глава ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях у экс-адвоката Трампа нашли улики с почты Луценко и Насирова. Имена украинцев попытались скрыть, но американские следователи нашли способ их раскрыть.