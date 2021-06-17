"Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?" – в чому полягає план Байдена

У середу, 16 червня, на віллі Ла-Гранж у Женеві відбулася зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Переговори тривали більше трьох годин і в результаті, як і прогнозував "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не дійшли згоди з глобальних питань і, зокрема, з української теми. ЗМІ і політики заявили, що очікували від саміту більшого, а політологи стверджують – діалог між Москвою і Вашингтоном ще не закінчений.

Як пройшли переговори Байдена з Путіним?

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори президентів пройшли "приблизно так, як і очікувала російська сторона", а в Білому домі зазначили, що дискусія між Байденом і Путіним була неконфронтаційною.

Висловився щодо переговорів і колишній президент США Дональд Трамп, який зустрічався у схожому форматі з Путіним у 2018 році. Він сказав, що Вашингтон нічого не отримав від саміту в Женеві, а Росія, навпаки, опинилася у виграші.

Трамп скептично оцінив досягнення Байдена на саміті з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Що кажуть про зустріч західні ЗМІ і політики?

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Світова преса зазначила, що найціннішим у саміті можна вважати лише сам факт його проведення, оскільки по суті сторони лише окреслили одна одній межі дозволеного. Однак не можна забувати, що, ініціюючи зустріч, Байден мав свої власні цілі і цілком задоволений результатами. Про це, зокрема пише американська газета The New York Times. "Я зробив те, заради чого приїхав", – цитує видання президента США.

На пресконференції після зустрічі Байден уточнив, що, зрозуміло, не було жодних прямих погроз, але у Путіна не залишилося сумнівів у готовності США потужно відповісти на недружні кроки.

Британська Guardian звернула увагу на те, що Байден весь час був насторожі та чітко показав президенту РФ свої позиції. "І хоча Байдену минулий саміт дався нелегко, він упевнений, що свою головну думку доніс до опонента чудово" , – зазначає видання.

Проте, вже після завершення зустрічі на вищому рівні лідери республіканців розкритикували поведінку президента США. За словами колишнього глави Держдепартаменту Майка Помпео, Байден помилився, відмовившись проводити спільну пресконференцію з Путіним.

"Він дозволив йому виступити, поширюючи російську пропаганду, і створити видимість рівності між США і Росією" , – повідомив він в ефірі Fox News, згадавши, що російський лідер порівняв дії опозиції в РФ зі спробою штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

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На думку деяких політиків у Вашингтоні, Джо Байден робить Путіну надто великі поступки і так досі і не зрозумів, що таке російський президент. Так, конгресмен-республіканець Майкл Мак-Кол напередодні саміту заявив, що Байден зробив занадто багато поступок Путіну, не отримавши нічого натомість. "У тому, що стосується трубопроводу "Північний потік-2", він зробив величезний подарунок, дозволивши Путіну завершити будівництво, і поставивши європейські країни в енергетичну залежність від Росії", – сказав член комітету Конгресу з міжнародних справ в інтерв'ю газеті New York Post.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, своєю чергою, звинуватив президента США в "прорахунках" під час підготовки зустрічі з Путіним. "Він так і не зрозумів, хто такий Путін", – повідомив законодавець в ефірі Fox News, уточнивши, що Байден не зміг чинити тиск на російського лідера в тому, що стосується переслідування опозиції в Росії.

Водночас, демократи в Конгресі вважають, що голова Білого дому зміг домогтися своїх цілей на зустрічі з російським лідером. "Я була повністю задоволена тим, як президент Байден протистояв Володимиру Путіну, і ясно дав йому зрозуміти, що його адміністрація не залишить без відповіді дії Росії", – заявила сенаторка-демократка Джин Шахін.

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На думку українських політологів, Байден не поступався Путіну, а дипломатично продемонстрував свої позиції. Про це "Сьогодні" говорить магістр державного управління Володимир Воля. Експерт наголосив, що звинувачення Байдена в поступливості Путіну звучать головним чином з вуст прихильників експрезидента США Дональда Трампа.

"Вони намагаються показати, що Байден проводить слабшу політику щодо Росії, ніж Трамп. Але у цьому випадку це не так. Байден позначив свої цілі і чітко показав свої позиції, зокрема, й щодо України", – каже Воля.

Байден будує нову систему колективної безпеки?

Яку ж мету поставив собі Байден? На думку політолога Андрія Єрмолаєва, Байден хоче побудувати нову систему колективної безпеки в Європі. Згідно з цією системою, Україна може увійти в НАТО і ЄС, разом з тим втратити Донбас і Крим. У цьому випадку, на думку експерта, Росія більше не буде протидіяти, як вона робила з 2014 року.

"Щодо України, тут, мені здається, створена ситуація, в якій почнеться визнання нового стану речей. І частиною цього нового стану речей є припинення мінської "Нормандії", поступова легітимізація новоутворень на Донбасі. І питання полягатиме в іншому: як будувати відносини з цим новоствореним Донбасом", – говорить Єрмолаєв, додавши, що цей момент розробляються нові правила гри європейської та євразійської безпеки.

Джо Байден дав прес-конференцію. Фото: REUTERS/BRV

До слова, під час пресконференції після зустрічі з Байденом в Женеві Володимир Путін акцентував увагу на Мінських угодах і легітимізації Донбасу. Разом з тим Путін наголосив, що доніс своє бачення вирішення проблеми до американського колеги. Можливо, саме такий варіант розвитку події і обговорювали світові лідери.

Чи вступить Україна до НАТО і ЄС без Донбасу і Криму?

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов упевнений, що американці не віддадуть Росії Крим і Донбас навіть в обмін на згоду РФ щодо входження України в НАТО і ЄС.

"Байден наголосив, що США підтримує територіальну цілісність України. Незважаючи на те, що американський президент допустив можливість вступу України в НАТО і ЄС без Донбасу і Криму, це не означає, що він погодився віддати дані регіони. Вони залишаться в Україні, але конфлікти через них будуть на паузі. Це якийсь німецький варіант. Схожа ситуація була, коли в НАТО спочатку вступила ФРН, а пізніше приєдналася НДР", – пояснює Карасьов.

На його думку, такий варіант цілком ймовірний у разі, якщо Мінські угоди остаточно опиняться у безвиході і не буде знайдено іншого дипломатичного вирішення проблеми.

Голова Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також зазначає, що Україна зможе вступити до Альянсу і Євросоюзу без Донбасу.

"Такий сценарій можливий, але Донбас і Крим все одно залишатимуться територіями України. Інакше бути не може. Ніхто не погодиться віддати їх Росії. Жодних заяв про такі плани від західних партнерів не надходило. Упевнений, для ЄС і США такий сценарій неприйнятний і неможливий", – наголосив Фесенко.

За словами директора Українського інституту політики Руслана Бортника, заява про можливість вступу України в НАТО і ЄС без Донбасу – це відповідь Байдена Путіну на його заяву про "червоні лінії".

"Якщо Росія спробує утримати Україну від інтеграції до НАТО і ЄС, акцентуючи увагу на донбаському конфлікті, західні партнери можуть проігнорувати статус кво і прийняти Україну без Донбасу. У будь-якому випадку, після зустрічі Путіна і Байдена буде перезавантаження у відносинах Росії і США, діалог президентів ще не закінчений ", – говорить Бортник.

Володимир Путін і Джо Байден провели зустріч. Фото: REUTERS / ELO

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що, за словами Джо Байдена, російський лідер Володимир Путін не прагне до нової холодної війни.

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