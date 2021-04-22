Встреча на Донбассе: у Путина сказали, когда Зеленский получит ответ

Киев уже вторые сутки ждет ответа из Москвы, но хозяин Кремля что-то не спешит ехать на Донбасс – Песков прояснил ситуацию

Президент РФ Владимир Путин сам ответит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе, но только тогда, когда сам это решит.

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Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Однако он не ответил, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, если Путин вдруг согласится.

"Да, президенту доложено (о предложении Зеленского). Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", – сказал Песков.

В то же время в Кремле заявили, что у России есть "красные линии" и в отношении Украины, а не только Запада, пишет ТАСС.

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"Красная линия" есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", – добавил Песков.

При этом он очередной раз цинично заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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