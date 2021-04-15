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Все вирішили 400 голосів. Вірастюк переміг на скандальному 87-му окрузі

15 квітня, 10:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окружна виборча комісія перерахувала голоси на семи дільницях, щодо яких ішли суди

Кандидат в народні депутати на довиборах до Верховної Ради Василь Вірастюк переміг на 87-му окрузі на Прикарпатті. Остаточні результати голосування оголосила окружна виборча комісія (ОВК). Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу".

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Так, ОВК на своєму засіданні розглянула питання щодо уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях, де з 2 квітня почалися судові процеси.

В протокол про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" включили п'ять дільниць 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатами повторного підрахунку голосів.

Отже, після уточнення протоколу, на 87-му окрузі переміг Василь Вірастюк з 15 536 голосами виборців. Він всього на 422 голоси обійшов найближчого конкурента Олександра Шевченка.

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Тепер чекаємо офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Вірастюк міг і пролетіти повз Раду. Днями Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про перемогу на 87-му окрузі Вірастюка.

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вибори Прикарпаття Василь Вірастюк

Джерело: Сьогодні

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