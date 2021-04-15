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Все решили 400 голосов. Вирастюк победил на скандальном 87-м округе

15 апреля, 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Окружная избирательная комиссия пересчитала голоса на семи участках, по которым шли суды

Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду Василий Вирастюк победил на 87-м округе на Прикарпатье. Окончательные результаты голосования огласила окружная избирательная комиссия (ОИК). Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

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Так, ОИК на своем заседании рассмотрела вопрос уточнения протокола об итогах голосования на семи участках, где со 2 апреля начались судебные процессы.

В протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" включили пять участков 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастырчаны), 261029 (Микуличин) по результатам повторного подсчета голосов.

Таким образом, после уточнения протокола, на 87-м округе победил Василий Вирастюк с 15 536 голосами избирателей. Он всего на 422 голоса обошел ближайшего конкурента Александра Шевченко.

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Теперь ждем официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщали новости "Сегодня", Вирастюк мог и пролететь мимо Рады. На днях Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии о победе на 87-м округе Вирастюка.

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выборы Прикарпатье Василий Вирастюк

Источник: Сегодня

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