Вірастюк може пролетіти повз Раду? Суд виніс рішення по виборам на Прикарпатті

Окружна виборча комісія не включила до підсумкового протоколу голоси з деяких дільниць

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про перемогу на 87-му окрузі кандидата Василя Вірастюка.

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Про це повідомив у Facebook після засідання суду інший кандидат на довиборах до Верховної Ради Олександр Шевченко.

Суд визнав, що підсумкове рішення ОВК про встановлення підсумків голосування було протиправним.

"Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди", – написав Шевченко.

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Він додав, що тепер Центральна виборча комісія буде вирішувати, визнавати результати виборів чи ні. Шевченко підкреслив, що саме ЦВК має право скасувати протокол, враховуючи рішення суду.

Нагадаємо, на початку квітня вибори на одній із дільниць визнали недійсними, але через кілька днів суд скасував цю постанову. Крім того, суд визнав незаконним перерахунок на двох дільницях.

При цьому у Центрвиборчкомі заявили, що не поспішають оголошувати Вірастюка переможцем на довиборах, оскільки чекають на всі рішення судів.

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