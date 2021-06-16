О котрій Путін і Байден зустрінуться у Женеві: розклад переговорів

Опудало Путіна і Байден. Колаж "Сьогодні"
Сьогодні відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна. У Вашингтоні оприлюднили графік переговорів глав держав у Женеві.
Журналіст The Oakland Press Марк Кевіт у Twitter показав розклад саміту:
- фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелія – 14:25 (за київським часом);
- безпосередньо сама зустріч президентів США і Росії – 14:35;
- перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участі делегацій США і РФ – 15:55;
- другий раунд переговорів – 17:40;
- відразу після саміту Байден дасть пресконференцію, а потім полетить у США.
Як ми вже писали, Женева готується до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки влада посилює безпеку на вулицях і навколо вілли La Grange, де завтра відбудеться саміт, швейцарці малюють графіті, прикрашають магазини і складають квіткові композиції. Кажуть, востаннє так ретельно до приїзду високопоставлених гостей місто готувалося 36 років тому, коли там зустрічалися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов.
Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна у Женеву стане першим закордонним візитом російського лідера з січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.
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