О котрій Путін і Байден зустрінуться у Женеві: розклад переговорів

Опудало Путіна і Байден. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна. У Вашингтоні оприлюднили графік переговорів глав держав у Женеві.

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Журналіст The Oakland Press Марк Кевіт у Twitter показав розклад саміту:

фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелія – 14:25 (за київським часом);

безпосередньо сама зустріч президентів США і Росії – 14:35;

перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участі делегацій США і РФ – 15:55;

другий раунд переговорів – 17:40;

відразу після саміту Байден дасть пресконференцію, а потім полетить у США.

Як ми вже писали, Женева готується до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки влада посилює безпеку на вулицях і навколо вілли La Grange, де завтра відбудеться саміт, швейцарці малюють графіті, прикрашають магазини і складають квіткові композиції. Кажуть, востаннє так ретельно до приїзду високопоставлених гостей місто готувалося 36 років тому, коли там зустрічалися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна у Женеву стане першим закордонним візитом російського лідера з січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.

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