Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)

Вулиці міста охороняють тисячі поліцейських і військових, а небо закрили навіть для безпілотників

Місце першого саміту США - Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Женева готується до зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки влада посилює безпеку на вулицях і навколо вілли La Grange, де завтра відбудеться саміт, швейцарці малюють графіті, прикрашають магазини і складають квіткові композиції. Кажуть, востаннє так ретельно до приїзду високопоставлених гостей місто готувалося 36 років тому, коли там зустрічалися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Реклама

Як готують віллу для Путіна і Байдена

Парк, де розташована вілла La Grange, огороджений металевими бар'єрами і кілометрами колючого дроту. А всередині маєтку тривають останні приготування до зустрічі президентів: підфарбовують старовинні двері і золоту ліпнину. А для кожного з трьох поверхів швейцарці підготували не менш 30 квіткових композицій: виконані букети у нейтральних зелених і білих кольорах, мовляв, така палітра заспокійлива.

Віллу La Grange готують до зустрічі. Фото: REUTERS / Denis Balibouse

Женевські кондитери приготували так звані торти миру – з прапорами Росії і США.

Реклама

16 червня Женева стане найбезпечнішим місцем у світі

Але основні приготування все ж в питаннях безпеки. На набережній чергують військові машини і вже стоять радіолокаційні станції Швейцарської армії.

"За безпекою стежитимуть понад 2000 наших людей – і це не рахуючи армію. Військових буде близько тисячі", – розповіла начальниця поліцейського департаменту Женеви Моніка Бонфанті.

Женева вже закрила небо для безпілотників – їх вилучатимуть, а власників штрафуватимуть. Поки на набережній женевського озера вільно гуляють люди, але вже завтра пішоходів тут не буде. Також перекриють міст Монблан і під'їзд до готелю InterContinental, де зупиниться Байден.

На вулицях посилено контроль. Фото: REUTERS / Denis Balibouse

Доступ до озера буде повністю закритий 16 червня. Жодних пішоходів, жодних автомобілів, човнів. Незручностей, особливо заторів, побоюються самі женевці, навіщо стільки заходів безпеки – не розуміють.

"Добре, що місто прийматиме двох світових лідерів – Байдена і Путіна, але це ускладнює наше повсякденне життя, особливо трафік. Я живу біля готелю InterContinental, і там все охороняють як на полі бою", – каже місцевий житель.

До поєдинку словесного готуються і самі лідери Росії і США. Байден заявив, що Путін гідний суперник і розумний політик. А відповідати вдруге, чи вважає його вбивцею, напередодні не став.

Реклама

Господар Кремля теж заявив, що хоч проривів не очікує – є про що говорити і співпрацю треба налагоджувати. Втім, щодо членства України в НАТО був категоричний – для Росії такий крок неприпустимий.

Зазначимо, однією з головних тем саміту стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.