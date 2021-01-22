Зеленський привітав з Днем Соборності і звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборностіі закликав громадян до єднання, як це зробили наші предки понад 100 років тому.

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Про це він написав у Telegram.

Він нагадав цитату з універсалу про об'єднання Української народної республіки і Закарпатської народної республіки, проголошеного 102 роки тому: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…".

Він вважає, що це було не просто об'єднання територій, а об'єднання українців. У той же час він шкодує, що тоді державним діячам не вистачило мудрості і розуміння, щоб зберегти незалежну Україну, а через сто років від України відірвали Крим і частину Донбасу.

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"маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними. Щоб стати єдиними – потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух", – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в цьому році День Соборності ми зустрічаємо з почуттям скорботи і жалоби смертельну пожежу у Харкові .

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"На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі. І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас", – додав Зеленський.

Також привітав українців і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що 22 січня 1919 року Українці показали яскравий приклад демократичного об'єднання і довели, що національна єдність є рушійною силою успішного опору зовнішньому агресору.

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"31 рік тому мільйони українців вкотре продемонстрували єдність та бажання жити в соборній, неподільній країні, утворивши безперервний "живий ланцюг" від Києва до Львова. І я переконаний, що ми перевершимо це досягнення, створивши "живий ланцюг" від Києва до Севастополя, від Львова до Донецька й Луганська", – написав глава уряду в Telegram.

Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборностіна згадку проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. Вперше цей день в Україні офіційно віншували у 1939 році в місті Хусті. В акції брали участь близько тридцяти тисяч осіб, що вивело захід у розряд наймасовішого.

Всі подробиці в спецтемі День соборності України

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