Відео зі "слугою народу" наробило шуму: депутат пояснив, що сталося

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Каптєлов прокоментував появу сьогодні в мережі скандального відео з виборчого округу під Павлоградом, де виборці "вигнали" його із зустрічі. Про це він розповів в коментарі PavlovskyNEWS.
Він зауважив, що ці події відбулися ще півтора роки тому, але тільки зараз комусь стало потрібно викласти це відео в мережу.
Нардеп припустив, що відео з'явилося якраз напередодні завтрашнього візиту президента Володимира Зеленського у Дніпро на Раду регіонального розвитку, де Каптєлов хоче обговорити реконструкцію водоводу Дніпро-Західний Донбас, який також живить його округ.
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"Це вчорашня їжа, яку шлунок не пам'ятає. Ця ситуація була півтора року тому, коли Міністерство регіонального розвитку дало інформацію, що громади будуть об'єднуватися. Я їздив з консультаціями по округу. Обговорювалося об'єднання Богданівської ОТГ і міста Тернівки. Тоді на нараді щодо перспектив об'єднання покричали, погуділи і все забули", – заявив Каптелов.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ще один депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук потрапив в скандал, але на цей раз через парковку дружини під Радою. Йому довелося "зіткнутися" з блогерами проекту "Зупини лося".