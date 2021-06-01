Депутат від "Слуги народу" потрапив у скандал через паркування дружини під Радою (відео)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук влаштував скандал з блогером під Радою через неправильне паркування дружини.
Про це повідомляє Тelegram-канал PavlovskyNews.
Автори проєкту "Зупини лося" зробили зауваження автомобілю, що стоїть на "аварійці" у недозволеному місці, і розмістили наклейку на лобовому склі. Жінка-водій так і не зважилася вийти з авто, але захищати її прийшов Камельчук.
З'ясувалося, що жінка чекала свого чоловіка з роботи, тому і зупинилася у недозволеному місці.
"У службових потребах автомобіль має право зупинятися, де завгодно", – сказав Камельчук, додавши, що всі авто можуть паркуватися де завгодно на дві хвилини.
Під час конфлікту нардеп почав хапати блогерів за руки і звинувачувати, що ті нахамили його дружині. Після декількох хвилин сварки депутат поїхав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Камельчук після відпочинку в Африці на березі Індійського океану купив собі дорогу іномарку. Орієнтовно (залежно від комплектації) такий автомобіль коштує 20-30 тис. дол.
Крім того, раніше нардеп потрапив у скандал через публікацію про коронавірус. У соцмережі він написав про "смертельну вакцинацію" і "шкоду масок".