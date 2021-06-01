Депутат від "Слуги народу" потрапив у скандал через паркування дружини під Радою (відео)

Дружина Камельчука стояла під Радою на "аварійці" і чекала чоловіка з роботи, але це не сподобалося блогерам

Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук влаштував скандал з блогером під Радою через неправильне паркування дружини.

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Про це повідомляє Тelegram-канал PavlovskyNews.

Автори проєкту "Зупини лося" зробили зауваження автомобілю, що стоїть на "аварійці" у недозволеному місці, і розмістили наклейку на лобовому склі. Жінка-водій так і не зважилася вийти з авто, але захищати її прийшов Камельчук.

Відео: PavlovskyNews

З'ясувалося, що жінка чекала свого чоловіка з роботи, тому і зупинилася у недозволеному місці.

"У службових потребах автомобіль має право зупинятися, де завгодно", – сказав Камельчук, додавши, що всі авто можуть паркуватися де завгодно на дві хвилини.

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Під час конфлікту нардеп почав хапати блогерів за руки і звинувачувати, що ті нахамили його дружині. Після декількох хвилин сварки депутат поїхав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камельчук після відпочинку в Африці на березі Індійського океану купив собі дорогу іномарку. Орієнтовно (залежно від комплектації) такий автомобіль коштує 20-30 тис. дол.

Крім того, раніше нардеп потрапив у скандал через публікацію про коронавірус. У соцмережі він написав про "смертельну вакцинацію" і "шкоду масок".