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Видео со "слугой народа" наделало шума: депутат объяснил, что произошло

7 июня, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Встреча депутата Каптелова с избирателями под Павлоградом закончилась криками Ганьба

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Каптелов прокомментировал появление сегодня в сети скандального видео с избирательного округе под Павлоградом, где избиратели "выгнали" его со встречи. Об этом он рассказал в комментарии PavlovskyNEWS.

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Он от метил, что эти события произошли еще полтора года назад, но только сейчас кому-то оказалось нужно выложить это видео в сеть.

Нардеп предположил, что видео появилось аккурат накануне завтрашнего визита президента Владимира Зеленского в Днепр на Совет регионального развития, где Каптелов хочет обсудить реконструкцию водовода Днепр-Западный Донбасс, который также питает его округ.

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"Это вчерашняя еда, которую желудок не помнит. Эта ситуация была полтора года назад, когда Министерство регионального развития дало информацию, что общины будут объединяться. Я ездил с консультациями по округу. Обсуждалось объединение Богдановской ОТО и города Терновки. Тогда на совещании по перспективам объединения покричали, погудели и всё забыли", – заявил Каптелов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно еще один депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук попал в скандал, но на этот раз из-за парковки жены под Радой. Ему пришлось "схлестнуться" с блогерами проекта "Останови лося".

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