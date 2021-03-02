Відео дня. Як вакцинували Зеленського на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19 і його не злякали навіть можливі побічні ефекти. Щеплення він робив у порядку черги, з військовими, як Верховний головнокомандувач.

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Йому повідомили, що приблизно через місяць потрібно буде зробити друге щеплення, а також попередили, що можуть бути побічні ефекти – підвищення температури, у деяких це може бути і до 39 градусів, а також ломота в тілі.

Відео: Офис Президента Украины

Після уколу він з посмішкою відреагував: "Все? Класно робите". Президент поділився враженнями.

"Зробили (щеплення) прекрасно, нічого не болить. Всім рекомендую. Хто боїться, той може їхати сюди, у Сєвєродонецьк... Вакцинувався у черзі разом з військовими, вважаю це правильно", – сказав Зеленський.

Відео: Офис Президента Украины

Він зазначив, що раніше вже перехворів ковідом, але все одно у нього зараз низький рівень антитіл і їх прогнозоване зростання не відбулося.

"Вважаю, що ми (з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. – Ред.) своїм прикладом повинні показувати людям, тому що не можна експериментувати на людях. Ця вакцина (Covishield) якісна і одна з кращих у світі", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він залишився цілком задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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