Видео дня. Как вакцинировали Зеленского на Донбассе

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 и его не испугали даже возможные побочные эффекты. Прививку он делал в порядке очереди, с военными, как Верховный главнокомандующий.

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Ему сообщили, что примерно через месяц нужно будет сделать вторую прививку, а также предупредили, что могут быть побочные эффекты – повышение температуры, у некоторых это может быть и до 39 градусов, а также ломота в теле.

Видео: Офис Президента Украины

После укола он с улыбкой отреагировал: "Все? Классно делаете". Президент поделился впечатлениями.

"Сделали (прививку) прекрасно, ничего не болит. Всем рекомендую. Кто боится, тот может ехать сюда, в Северодонецк… Вакцинировался в очереди вместе с военными, считаю это правильно", – сказал Зеленский.

Видео: Офис Президента Украины

Он отметил, что ранее уже переболел ковидом, но все равно у него сейчас низкий уровень антител и их прогнозированный рост не произошел.

"Считаю, что мы (с министром здравоохранения Максимом Степановым. – Ред.) своим примером должны показывать людям, потому что нельзя экспериментировать на людях. Эта вакцина (Covishield) качественная и одна из лучших в мире", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он остался вполне довольным и призвал украинцев следовать его примеру.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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