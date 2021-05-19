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Скандальні довибори в Раду. ЦВК таки визнала Вірастюка переможцем на 87 окрузі

19 травня, 18:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Представники найближчого конкурента Вірастюка Олександра Шевченка мають намір знову подавати в суд

Центральна виборча комісія оголосила кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі.

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ЦВК прийняла постанову, яка передбачає визнання результатів голосування недійсними на 6 ділянках, таким чином переможцем залишився Вірастюк.

Як повідомив журналіст "Сьогодні", представники найближчого конкурента Вірастюка Олександра Шевченка мають намір знову подавати в суд, тому що, на їхню думку, не врахували голоси трьох тисяч виборців.

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Нагадаємо, 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.

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