Скандальні довибори в Раду. ЦВК таки визнала Вірастюка переможцем на 87 окрузі

Центральна виборча комісія оголосила кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі.

Реклама

ЦВК прийняла постанову, яка передбачає визнання результатів голосування недійсними на 6 ділянках, таким чином переможцем залишився Вірастюк.

Як повідомив журналіст "Сьогодні", представники найближчого конкурента Вірастюка Олександра Шевченка мають намір знову подавати в суд, тому що, на їхню думку, не врахували голоси трьох тисяч виборців.

Нагадаємо, 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.