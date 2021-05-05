Облом дня. ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом (оновлено)

Кандидат від Слуги народу на довиборах на Прикарпатті вже відреагував на неприємне для нього рішення

Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати Василя Вірастюка народним депутатом, оскільки напередодні суд скасував його перемогу на довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому. Сам кандидат у депутати сприйняв це досить спокійно.

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Як відреагував Вірастюк

Політик-силач сказав в коментарі PavlovskyNEWS, що здаватися не збирається.

"Я не юрист, запитайте у них. Це юридичні тонкощі", – уточнив Вірастюк.

Що вирішила ЦВК

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Член Комісії Ірина Глущенко на сьогоднішньому засіданні нагадала, що 22 квітня ЦВК встановила результати виборів на 87-му окрузі на підставі протоколу окружкому.

Однак пізніше це рішення ЦВК було оскаржене у Верховному суді. В результаті Центрвиборчкому було заборонено реєструвати Вірастюка депутатом.

Водночас час в іншій справі щодо результатів виборів на 87-му окрузі постановою Великої палати Верховного суду визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів і скасовано протокол Центрвиборчкому від 22 квітня.

"У Комісії відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка народним депутатом", – сказала Глущенко.

Рішення підтримали 12 членів ЦВК.

Як повідомляли новини "Сьогодні", "Слуга народу" вже готова перерахувати голоси за Вірастюка. Нардеп Олена Мошенець розповіла, як партія буде боротися за свого кандидата.