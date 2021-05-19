Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости политики

Скандальные довыборы в Раду. ЦИК таки признала Вирастюка победителем на 87 округе

19 мая, 18:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Представители ближайшего конкурента Вирастюка Александра Шевченко намерены снова подавать в суд

Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов на 87 округе, фото: "Слуга народа", Facebook

Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов на 87 округе, фото: "Слуга народа", Facebook

Центральная избирательная комиссия объявила кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка победителем выборов на 87 округе.

Реклама

ЦИК приняла постановление, которое предусматривает признание результатов голосования недействительными на 6 участках, таким образом победителем остался Вирастюк.

Как сообщил журналист "Сегодня", представители ближайшего конкурента Вирастюка Александра Шевченко намерены снова подавать в суд, потому что, по их мнению, не учли голоса 3 тысяч избирателей.

В тренде
Назначение Ляшко и Кубракова: сколько голосов они набрали внутри "Слуги народа"
Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады
В тренде
Министр экономики Петрашко отправлен в отставку
Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренде
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii

Напомним, 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Такое решение было мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видео
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видеоВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
Николай Тищенко:
Николай Тищенко: "Карантин не нарушал, все свои рестораны продал" – эксклюзив "Сегодня"Власть
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)
Медведчука хотят отправить за решетку – прокуратура оспорила решение суда (обновлено)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять